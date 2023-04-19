Şenol Güneş'ten Valentin Rosier için karar

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımın Fransız sağ beki Valentin Rosier' bir şans daha verme kararı aldı.Siyah-Beyazlı formayla son olarak 26 Şubat'taki Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Valentin Rosier, Kayserispor'dan Onur Bulut'un transfer edilmesi sonrasında kulübeye geçmişti. Kara Kartal'daki üçüncü senesinde ilk kez forma rekabetine giren deneyimli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in kadro planlamasında geriye düşmüştü.Bundan dolayı üzgün olan Fransız sağ bek, rekabette bir türlü Onur Bulut'un önüne geçemedi. Atletico Madrid'le oynanan özel karşılaşmada ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılasa da Trabzonspor karşılaşmasında Onur'dan formayı alamayan Rosier, takım çalışmalarında da istekli görüntü sergilemesi sonrasında ön plana çıkmaya başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in, kalan haftalarda Rosier'e de ilk 11'de şans vermeyi planladığı kaydedildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun süredir kadroya almadığı Kevin Nkoudou'ya da Atletico Madrid karşısındaki başarılı görüntüsü sonrası Trabzonspor karşısında şans vermiş ancak tecrübeli isim bu fırsatı değerlendirememişti. Güneş, bu kez şans vereceği Rosier'den formaya sıkı sıkı sarılmasını bekliyor.