Şenol Güneş'ten uyarı: "Dikkat!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşması öncesi öğrencilerinden galibiyet serisinin bozulmamasını isterken, uyarıda da bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten uyarı: 'Dikkat!'
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16 Nisan 2023 10:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor karşılaşması öncesinde oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda bir dizi uyarıda bulunurken, galibiyet istedi.

Deneyimli hoca zor günlerden geçen Trabzonspor'un bu karşılaşmayı önemli bir fırsat olarak gördüğüne dikkat çekti.

Süper Lig'de çok güzel bir hava yakaladıklarının altını çizen Şenol Güneş'in, "Galibiyet serisini bozmayalım, kazanmaya devam edelim. Trabzonspor zor günlerden geçiyor ama ligin son şampiyonu ve büyük bir kulüp. Bu maç onlar için de çok önemli. Yeniden ayağa kalmak için karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Kazanma arzumuzu ilk dakikadan itibaren sahaya yansıtmamız lazım. Daha önemlisi çok dikkatli ve becerili olmalıyız. Defansta basit hata yapmayın, rakibe umut vermeyin. Hücumda yakaladığımız fırsatları gole çevirmeliyiz. Böyle maçlarda öne geçmek çok önemlidir. Psikolojik üstünlüğü skor avantajıyla bir araya getirirsek kazanma yolunda büyük bir şans yakalamış oluruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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