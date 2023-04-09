Şenol Güneş'ten uyarı: 'Derbinin bir önemi kalmaz'

Fenerbahçe deplasmanında geçen hafta 10 kişiyle tarihi bir zafere imza atan Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Kartal kritik randevuda ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarıp hız kesmeden yoluna devam etmeye çalışacak.



Teknik Direktör Şenol Güneş'in müsabaka öncesi futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda dikkat çeken uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Deneyimli hocanın özellikle Giresunspor'un deplasmanda elde ettiği galibiyetlerin altını çizdiği öğrenildi.



Hakan Keleş yönetimindeki Karadeniz ekibinin tüm gücüyle Süper Lig'de tutunmaya çalıştığına vurgu yapan Şenol Güneş'in, "Rakibi kesinlikle hafife almayın. Bu sezon hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettiler. Geçen sezon İstanbul'da bizi 4-0 yenmişlerdi. Düşme hattındalar ve bize karşı da sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Rakibi hafife alırsak bedeli ağır olabilir" diye konuştuğu aktarıldı.



Beşiktaş'ın hocası kalan tüm maçların final niteliğinde olduğunu da dile getirdi. Son 4 maçtan galibiyetle ayrılarak güzel bir hava yakaladıklarını kaydeden Şenol Güneş, "Kendi taraftarımızın önünde, güzel bir atmosferde maça çıkacağız. Maçı kazanarak galibiyet serimizi devam ettirelim. Rakip kim olursa olsun aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla oynamak zorundayız. Giresunspor'u yenemezsek Fenerbahçe karşısında elde ettiğimiz tarihi galibiyetin de bir önemi kalmaz. İlk dakikadan son düdüğe kadar takım ruhuyla oynayarak galip geleceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandığı vurgulandı.





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