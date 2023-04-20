Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor'la cumartesi günü oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.Geçen ay sonu İstanbul temsilcisiyle oynadıkları hazırlık maçını 2-0 kaybettiklerini hatırlatan Güneş,ifadelerini kullandı.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri´nde devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Takımın önceki günkü idmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yine takımı yalnız bırakmadı.