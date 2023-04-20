Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor'la cumartesi günü oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.
Geçen ay sonu İstanbul temsilcisiyle oynadıkları hazırlık maçını 2-0 kaybettiklerini hatırlatan Güneş, "Rakibimizin ligdeki yeri kimseyi rehavete kaptırmasın. Hazırlık maçını kaybettik. Elbette ölçüt değil. Ancak puan kaybını aklınızdan dahi geçirmeyin. Galatasaray ile yapacağımız maçı sonra düşünürüz. Haftayı kayıpsız geçip derbiye öyle bakacağız" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ÇEBİ TAKİPTE
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri´nde devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Takımın önceki günkü idmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yine takımı yalnız bırakmadı.
Geçen ay sonu İstanbul temsilcisiyle oynadıkları hazırlık maçını 2-0 kaybettiklerini hatırlatan Güneş, "Rakibimizin ligdeki yeri kimseyi rehavete kaptırmasın. Hazırlık maçını kaybettik. Elbette ölçüt değil. Ancak puan kaybını aklınızdan dahi geçirmeyin. Galatasaray ile yapacağımız maçı sonra düşünürüz. Haftayı kayıpsız geçip derbiye öyle bakacağız" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ÇEBİ TAKİPTE
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri´nde devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dün yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Takımın önceki günkü idmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yine takımı yalnız bırakmadı.