Şenol Güneş'ten transfere veto: "Muleka kalsın"

Beşiktaş'ta Jackson Muleka için Katar, Fransa ve Yunanistan'dan gelen teklifler reddedildi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muleka sistemime alıştı, yerine yeni biri almak macera olur" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Şenol Güneş'ten transfere veto: 'Muleka kalsın'
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05 Eylül 2023 10:12
Beşiktaş'ta sezon öncesi gönderilmesi düşünülen Jackson Muleka, bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Hazırlık kampından itibaren takımın en çalışkan isimlerinden biri olarak göze çarpan Kongolu sol kanat için Katar, Fransa ve Yunanistan'dan teklifler geldi.

MULEKA TRANSFERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Al Rayyan, Metz ve PAOK kulüpleri siyah beyazlıların kapısını çaldı. Siyah beyazlı yönetim teklifler artınca konuyu teknik direktör Şenol Güneş'e taşırdı. Tecrübeli çalıştırıcının tavrı, Muleka'nın transferinin önüne geçti.

"HER ZAMAN HAZIR"

Kongolu oyuncunun sistemine alıştığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, yerine yapılacak yeni bir transferin de macera aramak anlamına geleceğini söyledi. Cenk Tosun'un her sezon ciddi sakatlık yaşamasını göz önünde bulunduran Şenol Güneş, "Muleka her zaman hazır bir yedek olacak. Aboubakar'la da çok iyi anlaşıyor. Kulübün menfaatleri gereği teklif beklentilerimizin yukarısında olmadıkça gönderilmesini doğru bulmuyorum" deyince, yönetim de Muleka'nın transfer konusunu kapattı.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan Muleka'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Siyah-beyazlılarda bu sezon 8 karşılaşmaya çıkan Muleka henüz ağları havalandıramazken 3 asiste imza attı.  

 
 

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