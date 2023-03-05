Şenol Güneş'ten takımına uyarı

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 7 puan kaybeden Beşiktaş bugün konuk edeceği Ankaragücü'nü yenerek galibiyet özlemini noktalamak istiyor.



Siyah-beyazlılarda yeni transferler Alexandru Maxim, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley ilk kez Vodafone Park'a çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Maxim ve Hadziahmetovic'e ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Gaziantep'ten kiralanan Maxim, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. Beşiktaş formasıyla ilk maçını Sivasspor'a karşı oynayan Hadziahmetovic ilk kez Dolmabahçe'ye çıkacak. Yedek soyunmaları beklenen Onur Bulut ve Colley de yine taraftarlarla ilk defa buluşacak.



Şenol Güneş cumartesi takımla yaptığı son toplantıda ikincilik şanslarının devam etmesi için kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Yeni bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarının altını çizen deneyimli hocanın, "Şu an bizim için en gerçekçi hedef ikincilik olarak öne çıkıyor. Ankaragücü'nü yenerek yeni bir seri başlatmamız lazım. Son 3 maçta kaybedilen 7 puanı almış olsaydık bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bundan sonra her maçımız final sayılır. Ankaragücü ve Başakşehir maçlarımızı kazanırsak Fenerbahçe derbisine daha moralli ve iddialı çıkarız" ifadelerini kullandığı bildirildi.





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