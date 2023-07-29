Şenol Güneş'ten takımına tebrik

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Tirana karşısında oynanan futbol ve alınan sonuçtan bir hayli memnun kaldı.
Tecrübeli teknik adamın, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik ettiği bildirildi.
Deneyimli çalıştırıcının, "Kontrolü tamamen elimizde tuttuk. Rakip bizim seviyemizin altında olsa da ciddiyeti elden bırakmadık. Eksiklerimiz elbette var. Çalışarak çok daha iyi bir takım haline geleceğimize inanıyorum" dediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik ettiği bildirildi.
Deneyimli çalıştırıcının, "Kontrolü tamamen elimizde tuttuk. Rakip bizim seviyemizin altında olsa da ciddiyeti elden bırakmadık. Eksiklerimiz elbette var. Çalışarak çok daha iyi bir takım haline geleceğimize inanıyorum" dediği öğrenildi.