Şenol Güneş'ten takımına tebrik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tirana karşısında alınan galibiyetin ardından takımını tebrik etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten takımına tebrik
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29 Temmuz 2023 11:26
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Tirana karşısında oynanan futbol ve alınan sonuçtan bir hayli memnun kaldı.

Tecrübeli teknik adamın, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik ettiği bildirildi.

Deneyimli çalıştırıcının, "Kontrolü tamamen elimizde tuttuk. Rakip bizim seviyemizin altında olsa da ciddiyeti elden bırakmadık. Eksiklerimiz elbette var. Çalışarak çok daha iyi bir takım haline geleceğimize inanıyorum" dediği öğrenildi.

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