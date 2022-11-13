Şenol Güneş'ten takıma uyarı; 'Bizim için kader maçı'

Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş zorlu Antalyaspor karşılaşmasını kazanarak, Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek 1,5 aylık araya moralli girmeyi hedefliyor. Antalyaspor'un geçen hafta evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 geriden gelerek 4-2 yendiği maçı yardımcılarına izleten Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulundu.



Siyah-beyazlı hoca, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanan Antalyaspor'un formda ve güçlü bir takım olduğunun altını çizdi. Dünya Kupası öncesinde son derece kritik bir müsabakaya çıkacaklarına vurgu yapan Şenol Güneş, kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



HEDEFİ BELİRLEDİ



Deneyimli teknik adamın, "Antalyaspor şu an ligin en formda ve güçlü ekiplerinden biri. Doksan dakika boyunca kazanma arzumuzu takım halinde sahaya yansıtmamız lazım. Savunmada çok daha dikkatli olmalıyız ve rakibe fırsat vermemeliyiz. Orta saha ve hücumda da çok çalışkan ve becerili olmalıyız. Bu maç bizim ligdeki hedefimizi ve rotamızı çizecek bir karşılaşma olacak. Kazanırsak çok daha güçlü ve iddialı şekilde yola devam ederiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.





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