Şenol Güneş'ten takıma şampiyonluk mesajı

Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Boluspor, Antalyaspor ve Sakaryaspor'un başında Süper Lig'de 22 defa Fenerbahçe'nin konuğu olan Şenol Güneş, 1 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu sonuçla beraber 4'te 4'le yollarına devam eden Kara Kartal'da Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda net ifadeler kullandı.Başarılı hoca,sözlerini sarf etti.Güneş, Kara Kartal'ın ligdeki durumunu yakından ilgilendiren Gaziantep ve Hatayspor'un maçları konusunda Fenerbahçe derbisi sonrasında, "TFF'nin aldığı karar, çok aceleyle alınan, tartışılmayan bir karardı. Şimdi de bir karar alınsa yine tartışılacak. Burada TFF karar vermeli. Aynı şehirden bir takım oynuyor, diğeri oynamıyorsa ben bunu çöpe atarım.Hiçbiri oynamasaydı o zaman.Hak etmediğimiz bir şeyi almak doğru değil ama başkası da hak etmediği bir şeyi alıyorsa doğru değil. Takımlara bırakılacak bir şey değil bu. Herkesin fikri alınır ama aklı selim bir karar verilir" ifadelerini kullanmıştı.