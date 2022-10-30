Şenol Güneş'ten sürpriz: Mert Günok

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Ümraniyespor maçıyla resmen başladı. Tecrübeli teknik adam zorlu karşılaşmada 11'ini belirledi.
Şenol Güneş, ilk maçında kalede Mert Günok'a forma verdi. 33 yaşındaki eldiven, bu sezon ilk kez forma şansı buldu.
Geçen sezonki Giresunspor maçında sakatlanan tecrübeli kaleci, uzun süre sonra kaledeki yerini aldı. Tecrübeli teknik adam forvette de Cenk ve Weghorst'u aynı anda sahaya sürdü.
Şenol Güneş Ümraniyespor 11'ini şu şekilde belirledi:
Şenol Güneş, ilk maçında kalede Mert Günok'a forma verdi. 33 yaşındaki eldiven, bu sezon ilk kez forma şansı buldu.
Geçen sezonki Giresunspor maçında sakatlanan tecrübeli kaleci, uzun süre sonra kaledeki yerini aldı. Tecrübeli teknik adam forvette de Cenk ve Weghorst'u aynı anda sahaya sürdü.
Şenol Güneş Ümraniyespor 11'ini şu şekilde belirledi:
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