Şenol Güneş'ten stoper için son karar

Geçen hafta Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 4-2 yenerek büyük moral bulan Beşiktaş, Giresunspor'u da mağlup ederek zirve takibini sürdürmek ve galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.



Fenerbahçe maçından önce Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor'u yenen Siyah-Beyazlılar, Kadıköy'de aldıkları galibiyetle 4 maç üst üste kazanmasını bilmişti. Şenol Güneş'in öğrencileri, Karadeniz temsilcisini de yenerek bu sezon ikinci kez 5 maçlık seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe galibiyetinin de etkisiyle taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.



3 ÖNEMLİ EKSİK



Beşiktaş'ta Giresunspor maçı öncesinde 2'si stoperde olmak üzere 3 önemli eksik bulunuyor. Fenerbahçe maçında çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Tayyip Talha ile yine aynı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Welinton, bu akşam forma giyemeyecek. Tayyip Talha ve Welinton'la beraber, sakatlığı sebebiyle tedavi için İngiltere'ye gitmesi beklenen Dele Alli ve gözden çıkarılan Kevin N'Koudou da yine kadroda olmayacak.



SAVUNMAYA YENİ İKİLİ



Teknik direktör Şenol Güneş'in defans hattında iki stoperin yokluğunda Colley'in partneri olarak Saiss'e görev vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bu akşam defanstaki diğer iki oyuncusu sağ bekte Onur, sol bekte Masuaku olacak.





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