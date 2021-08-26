Şenol Güneş'ten Salih Uçan için milli takım kararı

A Milli Takım Teknik direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası elemeleri için Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları kadrosunu belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Mert Günok ve Kenan Karaman'ın yanı sıra Salih Uçan'ın da bu kez kadroda bulunacağı belirtiliyor. Sol bek Rıdvan Yılmaz konusunda Güneş'in kesin bir karara vermediği öğrenildi. Rıdvan Yılmaz da davet edilirse Beşiktaş 4 futbolcuyla A Milli Takım'da temsil edilecek.



SALİH UÇAN RESMİ MİLLİ MAÇTA OYNAMADI



Salih Uçan, bugüne kadar sadece Fatih Terim döneminde 2013 yılında yapılan Kuzey İrlanda ile oynanan hazırlık maçında 23 dakika görev aldı. Futbolcu, şu ana kadar resmi bir milli maçta oynamadı.



EURO 2020 ÖNCESİ SAKATLIK POLEMİĞİ



Şenol Güneş, Euro 2020 öncesi 30 kişilik geniş kadroyu açıklarken "Salih Uçan'ı sakatlığı sebebiyle almadım" demişti. Elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Salih Uçan ise sakatlığını atlattığını ifade ederken, hayal kırıklığı yaşadığını söylemişti.



SALİH UÇAN'IN PERFORMANSI



Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla bu sezon iki 159 dakika oynarken gol ve asist katkısında bulunamadı. 2020-21 sezonunda ise futbolcu Alanyaspor'da 35 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı ve 6 asist yaptı.



