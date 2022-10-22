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Şenol Güneş'ten Saiss'a tebrik ve geçmiş olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fas Milli Takımı'yla yarı finale yükselen oyuncusu Romain Saiss'ı tebrik etti. Güneş, Portekiz karşılaşmasında sakatlık yaşayan öğrencisi için aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını iletti.

Şenol Güneş'ten Saiss'a tebrik ve geçmiş olsun
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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