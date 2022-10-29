Şenol Güneş'ten Romain Saiss kararı!

Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss sakatlığını tamamen atlattı. Faslı stoper, Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş'ten forma bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Romain Saiss kararı!
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29 Ekim 2022 10:19
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maça odaklanırken gözler Romain Saiss'e çevrildi. Faslı stoperden Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

SAISS SAKATLIĞINI ATLATTI

Giresunspor ile oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanan Saiss sakatlığını tamamen atlattı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekliyor.

TARAFTARLARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde savunma hattının lideri olan Saiss, performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

MONTERO KULÜBEYE DÖNECEK

Saiss'in yokluğunda Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ile Montero görev yaptı. Saiss'in dönüşüyle birlikte Montero'nun da kulübeye dönmesi bekleniyor. Güneş de Saiss'i 11'de düşünüyor.

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