Şenol Güneş'ten Romain Saiss kararı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Giresunspor maçını kazanıp, hem yenilmezliğini hem de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, savunmada zorunlu değişikliğe gidecek. Beşiktaş'ta derbide kırmızı kart gören Welinton, aynı maçta çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç'un durumu sebebiyle Kartal, yeni bir savunma ikilisi kullanacak.



OMAR'IN YANINDA SAISS



Başarılı hocanın, bu mücadelede Omar Colley'in yanında Romain Saiss'e şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın bir türlü düzenli olarak oynatmadığı Faslı stoper, son olarak Antalyaspor maçında 11'de yer almıştı.



4 HAFTA SONRA



Saiss şans verilmesi halinde 4 hafta sonra ilk 11'de maça başlayacak. Derbi kadrosunda yer almayan Valentin Rosier de teknik direktör Şenol Güneş'ten forma şansı bekliyor.





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