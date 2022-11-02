Şenol Güneş'ten 'özel' görüşme

Şenol Güneş, Beşiktaş'a imza attığı basın toplantısında özellikle adını vererek beğendiğini söylediği Berkay Vardar ile görüştü.



19 yaşındaki oyuncuyu Ümraniyespor maçı kadrosuna almasa da gelecek adına kendisine önemli mesaj verdi.



Tecrübeli hoca, genç orta sahaya "Sana da şans gelecek. Çalışmaya devam et. Bu sezon maçlarını izledim, oyununu beğendim. İyi çalış, kendini geliştir. Zamanı geldiğinde sahaya çıkacaksın" sözleriyle moral aşıladı.



