Şenol Güneş'ten oyuncularıyla özel toplantı!

Gruptaki ikinci puan kaybını önceki gün Karadağ karşısında yaşayan A Milli Takımda, Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmada "Hiç bir şeye kulak asmayacaksınız. Önünüze bakacaksınız. Bu andan itibaren bu maçı unutmamız gerek" dedi.



Dün sabahki idman öncesinde de buna benzer bir konuşma yapan deneyimli teknik adamın "Önümüzdeki iki maçtan sonra gruptaki pozisyonumuza bakacağız. Karadağ karşısında son dakika golüyle pozisyonları bile yokken iki puan kaybettik. Rakiplerimizin berabere kaldığı bir gecede kazansak elbette çok daha iyi olurdu. Şu an tartışmaların içerisinde olmayıp, önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Farkı açmalıyız



Cebelitarık ve ardından Hollanda ile oynayacakları maçların, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası yolundaki en kritik viraj olduğunu da sözlerine ekleyen Güneş'in, "İyi yanlarımız da vardı eksiklerimiz de. Bu iki kritik maç öncesinde oturup iyi yanlarımızı daha ön plana çıkartmak için çalışacağız. Üçüncü golü bulma şansımız vardı fakat değerlendiremedik. Bir kez daha söylüyorum. Artık bu maç aklımızda olmamalı. Öne geçtiğimiz zaman skoru korumak kadar farkı açmak da önemli" dediği vurgulandı.



