Şenol Güneş'ten oyuncularına kritik uyarı!

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Perşembe günü Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile oynanacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş oyuncularını kritik maça hazırlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'ten oyuncularına kritik uyarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2023 08:55
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 09:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'le perşembe günü oynayacakları Play-Off rövanş maçı öncesinde Siyah-Beyazlı takıma uyarılarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, oyuncularından Bükreş'te alınan 3-2'lik galibiyeti unutmalarını istedi.

Başarılı hoca, "Pendikspor maçında olduğu gibi hatalara düşmeyelim. Ortada geçilmiş bir tur yok. Turu geçmek için önümüzde kritik bir maç var. Gruplar öncesi Kiev'i deplasmanda yendik, nasıl olsa eleriz şeklinde yanlış yollara sapmayın. Tek maç olarak düşünürsek sürpriz yaşamayız" ifadelerini kullandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery