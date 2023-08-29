Şenol Güneş'ten oyuncularına kritik uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev'le perşembe günü oynayacakları Play-Off rövanş maçı öncesinde Siyah-Beyazlı takıma uyarılarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, oyuncularından Bükreş'te alınan 3-2'lik galibiyeti unutmalarını istedi.
Başarılı hoca, "Pendikspor maçında olduğu gibi hatalara düşmeyelim. Ortada geçilmiş bir tur yok. Turu geçmek için önümüzde kritik bir maç var. Gruplar öncesi Kiev'i deplasmanda yendik, nasıl olsa eleriz şeklinde yanlış yollara sapmayın. Tek maç olarak düşünürsek sürpriz yaşamayız" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, oyuncularından Bükreş'te alınan 3-2'lik galibiyeti unutmalarını istedi.
Başarılı hoca, "Pendikspor maçında olduğu gibi hatalara düşmeyelim. Ortada geçilmiş bir tur yok. Turu geçmek için önümüzde kritik bir maç var. Gruplar öncesi Kiev'i deplasmanda yendik, nasıl olsa eleriz şeklinde yanlış yollara sapmayın. Tek maç olarak düşünürsek sürpriz yaşamayız" ifadelerini kullandı.