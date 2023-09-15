Şenol Güneş'ten oyuncularına çağrı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ile oynanacak dev maç öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.
Tecrübeli teknik adam, "Milli arada sakat oyuncularımızdan aramıza katılanlar oldu. Aramızda olmayanlar da oldu. Ancak iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Rakibimiz bu ligin en iyi takımlarından... Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacağız. Ancak rakibimizin kim olduğnun hiçbir önemi yok. Bu sezon her maçta sahaya oyun karakteri koyduk. Aynı oyun karakterini ortaya koyabilirsek kazanırız. Bundan da hiç şüphem yok" açıklamasını yaptı.
Şenol Güneş'in Trabzonspor deplasmanında hücum futbolunu tercih edeceği ve buna göre planlarını hazırladığı öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam, "Milli arada sakat oyuncularımızdan aramıza katılanlar oldu. Aramızda olmayanlar da oldu. Ancak iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Rakibimiz bu ligin en iyi takımlarından... Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacağız. Ancak rakibimizin kim olduğnun hiçbir önemi yok. Bu sezon her maçta sahaya oyun karakteri koyduk. Aynı oyun karakterini ortaya koyabilirsek kazanırız. Bundan da hiç şüphem yok" açıklamasını yaptı.
Şenol Güneş'in Trabzonspor deplasmanında hücum futbolunu tercih edeceği ve buna göre planlarını hazırladığı öğrenildi.