Şenol Güneş'ten önce uyarı sonra idman

Beşiktaş'ta önceki gün yapılan idmanda çarpıcı bir detay yaşandı.



İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'in takımını etrafına toplayıp uyarılarda bulunması dikkat çekti. Daha sonra antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.



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Takım, Spor Toto Süper Lig 'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.





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