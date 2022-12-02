Beşiktaş'ta Casper Höjer bir süre önce transfer listesine girdi. Scout ekipleri ise devamında oyuncuyu takibe aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'ten de oyuncu için onay çıktı.



Teknik heyet Masuaku'dan beklenen verimi alamadı ve yönetime bu bölgeye takviye yapılmasının şart olduğunu bildirdi. Adaylar arasında bir isim öne çıktı, o da 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Casper Höjer oldu.



Kartal'ın radarına giren sol bek, hem teknik heyetten hem de yönetimden 'onay' aldı.Scout ekibinin hazırladığı raporu inceleyen Güneş'ten de olumlu yanıt geldi.



Ardından siyah-beyazlılar Çekya ekibi Sparta Prag'da forma giyen Danimarkalı sol bek için önümüzdeki hafta içerisinde resmi girişimlerini yapma kararı aldı.



SIVOK VE ZAPOTOCNY'DEN REFERANS



Beşiktaş yönetimi, kiralık gelen Masuaku'nun West Ham'a geri gönderilmesi konusunda sorun yaşanmazsa Höjer için tüm şartlarını zorlayacak.



Bu arada Beşiktaşlı yetkililer daha önce siyah-beyazlı formayı giyen iki Çekyalı oyuncu Sivok ve Zapatocny'den de Höjer için bilgi aldı.



İki oyuncunun da Danimarkalı sol bek için olumlu rapor verdiği belirtildi.



ADETA ASİST MAKİNESİ



Danimarkalı sol bek adeta bir asist makinesi. Bu sezon Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı. 2 gol attı, 8 de asist yaptı.



Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Höjer için belirlenen sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.



