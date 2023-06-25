Beşiktaş'ta sezon bitimiyle birlikte tatil başlarken Şenol Güneş'ten öğrencilerine uyarılar geldi.
Tecrübeli çalıştırıcı, 1 Temmuz'daki kamp öncesinde futbolculardan tatilde formlarına dikkat etmelerini istedi.
9 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Siyah-Beyazlılar, sonrasında ise 9-21 Temmuz arasında yurt dışına gidecek ve hazırlık maçları oynayacak.
Güneş, kurmaylarıyla birlikte birlikte oyunculara kısa programlar verirken fazla kilolara karşı yeme içme düzenlerine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, 1 Temmuz'daki kamp öncesinde futbolculardan tatilde formlarına dikkat etmelerini istedi.
9 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Siyah-Beyazlılar, sonrasında ise 9-21 Temmuz arasında yurt dışına gidecek ve hazırlık maçları oynayacak.
Güneş, kurmaylarıyla birlikte birlikte oyunculara kısa programlar verirken fazla kilolara karşı yeme içme düzenlerine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.