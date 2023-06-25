Şenol Güneş'ten öğrencilerine tatil uyarısı

Beşiktaş'ta sezon bitimiyle birlikte tatil başladı. Tenik direktör Şenol Güneş de öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş'ten öğrencilerine tatil uyarısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2023 13:49
Beşiktaş'ta sezon bitimiyle birlikte tatil başlarken Şenol Güneş'ten öğrencilerine uyarılar geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, 1 Temmuz'daki kamp öncesinde futbolculardan tatilde formlarına dikkat etmelerini istedi.

9 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Siyah-Beyazlılar, sonrasında ise 9-21 Temmuz arasında yurt dışına gidecek ve hazırlık maçları oynayacak.

Güneş, kurmaylarıyla birlikte birlikte oyunculara kısa programlar verirken fazla kilolara karşı yeme içme düzenlerine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery