Şenol Güneş'ten Muleka'ya izin yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, birçok teklif alan Jackson Muleka'nın takımdan ayrılmasını istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Muleka'ya izin yok
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27 Ağustos 2023 13:08
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Jackson Muleka'yı takımda tutmak istiyor.

Deneyimli teknik adam, birçok teklif gelmesine rağmen Kongolu futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Muleka, 3 kez gol sevinci yaşadı.

23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



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