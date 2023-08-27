Şenol Güneş'ten Muleka'ya izin yok

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Jackson Muleka'yı takımda tutmak istiyor.
Deneyimli teknik adam, birçok teklif gelmesine rağmen Kongolu futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Muleka, 3 kez gol sevinci yaşadı.
23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli teknik adam, birçok teklif gelmesine rağmen Kongolu futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Muleka, 3 kez gol sevinci yaşadı.
23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.