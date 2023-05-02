Şenol Güneş'ten mucizevi dokunuşlar!

Süper Lig'de 24. haftayı Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kapatan Beşiktaş derbi zaferleriyle şampiyonluk hesaplarını alt üst ederken adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. Yaşanan krizi çok iyi yöneten Şenol Güneş yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten mucizevi dokunuşlar!
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02 Mayıs 2023 08:52
Fenerbahçe'den sonra lider Galatasaray'ı da mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk hesaplarını alt üst etti. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı takım umutlarını son haftalara taşırken adeta bir mucize gerçekleştirdi.

Kartal ligde 24. haftayı 57 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 14, 51 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kapatmıştı. 46 puanla 3. basamakta yer alan Beşiktaş için o günlerde şampiyonluk sözkonusu bile değildi. Ancak siyah-beyazlı takım üst üste aldığı başarılı sonuçlarla yarışa geri dönmeyi başardı.

PERFORMANSI ZİRVE YAPAN İKİLİ

Valerien Ismael'in yerine 11. hafta sonunda göreve getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş bu başarıda başrolü oynadı. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Güneş ilk iş olarak kaleci Mert Günok ve Cenk Tosun'u ilk 11'e monte etti. Mert birçok maçta Kartal'ı ayakta tutarken, Cenk Tosun kritik golleriyle takıma hayat verdi.

TRANSFERDE NOKTA ATIŞLAR

Weghorst krizini Aboubakar formülüyle çözen Şenol Güneş ara transferde kadroya çok önemli takviyeler yaptırdı. Colley, Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Alexandru Maxim takıma tam uyum sağladı. Devre arası takımdan ayrılmaları gündeme gelen Saiss ve Masuaku'yu yeniden kazanan Güneş; Gedson, Salih ve Redmond'un performanslarını da ikiye katladı.

GHEZZAL'A RAĞMEN

Şenol Güneş üstelik bu başarıyı takımın en önemli isimlerinden Ghezzal'ın yokluğunda gerçekleştirdi. Cezayirli yıldız sakatlık sonrası eski günlerini mumla aratsa da Şenol Güneş, Redmond'u sağ kanada yerleştirerek bu bölgede sorun yaşanmasına izin vermedi. Adeta teknik adamlık gösterisi yapan siyah-beyazlı çalıştırıcı bir kez daha tecrübesini gözler önüne serdi. 

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