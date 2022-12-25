Şenol Güneş'ten kadroda büyük değişim

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.



Teknik direktör Şenol Güneş, kalede Mert Günok'a görev verirken, savunma hattını Rosier, Welinton, Tayyip Talha ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada Necip Uysal, Atiba Hutchinson ve Gedson Fernandes'i kullanan tecrübeli teknik adam, kanatlarda Cenk Tosun ve Kevin N'Koudou'yu, en uçta ise Wout Weghorst'u tercih etti.



SON MAÇTAN 6 DEĞİŞİKLİK



Şanlıurfaspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Ersin Destanoğlu neşter vurulan ilk isimlerden. Sol stoperde görev alan ancak şansını geri tepen Emrecan Uzunhan da bugün kulübede kalacak. Orta sahada ise Salih Uçan ve Dele Alli yetersiz görülen performansları nedeniyle Güneş'in yedeğe çektiği isimler oldu.



Hücum hattında da Nathan Redmond ve Jackson Muleka yedek kulübesinde maça başlayacak.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ