Þenol Güneþ'ten istifa sorusuna yanýt

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, EURO 2020'yi puansýz kapatmamýzýn ardýndan tarihi hezimetle ilgili gelen soruya yanýt verdi.



"Bu hezimetin bedelini kim ödeyecek?" þeklindeki soruyu yanýtlayan Þenol Güneþ "Hezimeti ne için söylediniz, rezillik anlamýnda söylemediniz herhalde?" dedi.



Sözlerine devam eden Þenol Güneþ "Ýlk Ýtalya maçýnda baþladý bu. Fiziksel, teknik, taktik düþüncelerimiz rakip tarafýndan baskýn olarak aleyhimize kullanýldý. Galler ve Ýsviçre maçýný kazanabileceðimizi düþünüyorduk ama olmadý. Bu sonuçlarýn sorumlusu benim. Yönetim kurulu elinden geleni yaptý, futbolcular ellerinden geleni yaptý." ifadelerini kullandý.



"Ýstifayý düþünüyor musunuz?" þeklindeki soruyu da yanýtlayan Þenol Güneþ "Þu an istifa edip etmeme gibi bir düþüncem yok. Bunun hesabý yapýlýr. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduðum için sorumlu olduðumu söylüyorum. Yoksa medya, personel, yönetim herkes sorumlu. Bu sorumluluðun karþýlýðý iþi býrakýp kaçmak mýdýr yoksa çalýþmak mýdýr, siz daha iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandý.



