Şenol Güneş'ten Ismael'e büyük fark

🏟️ 7 Maç

✅ 5 Galibiyet

🤝 1 Beraberlik

❌ 1 Mağlubiyet

⚽️ 14 Atılan Gol

🥅 7 Yenilen Gol



📈1.56 | Valerien Ismael puan ortalaması.



📉2.28 | Şenol Güneş puan ortalaması. pic.twitter.com/Q0PWYaNQ2B



— Sporx (@sporx) January 22, 2023

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 7 maçında gösterdiği performansla Valerien Ismael'e fark attı.Şenol Güneş ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazanıp sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu. Şenol Güneş ile Beşiktaş rakiplerine 14 gol atarken, 7 gol yedi. Beşiktaş, bu 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı.Beşiktaş, Valerien Ismael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı.Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.