Şenol Güneş'ten Ismael'e büyük fark

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Ismael'e büyük fark
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22 Ocak 2023 18:47
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 7 maçında gösterdiği performansla Valerien Ismael'e fark attı.

Şenol Güneş ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazanıp sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu. Şenol Güneş ile Beşiktaş rakiplerine 14 gol atarken, 7 gol yedi. Beşiktaş, bu 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş, Valerien Ismael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı.

Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.

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