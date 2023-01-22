Şenol Güneş'ten Ismael'e büyük fark

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'deki ilk 7 maçında gösterdiği performansla Valerien Ismael'e fark attı.
Şenol Güneş ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazanıp sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu. Şenol Güneş ile Beşiktaş rakiplerine 14 gol atarken, 7 gol yedi. Beşiktaş, bu 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş, Valerien Ismael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı.
Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.
Şenol Güneş ile Beşiktaş, 7 maçta 5 kez kazanıp sadece Galatasaray deplasmanında mağlup oldu. Şenol Güneş ile Beşiktaş rakiplerine 14 gol atarken, 7 gol yedi. Beşiktaş, bu 7 maçlık süreçte 2.28 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş, Valerien Ismael ile bu sezon çıktığı 11 lig maçında ise 5 kez kazanıp, 2 kez mağlup oldu ve 1.56 puan ortalaması yakaladı.
Şenol Güneş, selefi Valerien Ismael'e maç başına neredeyse 1 puan fark atmış oldu.
🏟️ 7 Maç
✅ 5 Galibiyet
🤝 1 Beraberlik
❌ 1 Mağlubiyet
⚽️ 14 Atılan Gol
🥅 7 Yenilen Gol
📈1.56 | Valerien Ismael puan ortalaması.
📉2.28 | Şenol Güneş puan ortalaması. pic.twitter.com/Q0PWYaNQ2B
— Sporx (@sporx) January 22, 2023
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