Şenol Güneş'ten Hekimoğlu Trabzon Kulübünü ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hekimoğlu Trabzon Kulübünü ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Hekimoğlu Trabzon Kulübünü ziyaret
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17 Temmuz 2021 17:44
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kardeşi Bahaddin Güneş'in çalıştırdığı TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon Kulübünü ziyaret etti.

Hekimoğlu Trabzon Kulübünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bahaddin Güneş ve teknik heyet yer aldı.

Samimi ve dost ortamında geçen ziyarette A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teknik Direktör Bahaddin Güneş'e yeni görevinde başarılar diledi.


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