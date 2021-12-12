Şenol Güneş'ten Hayvanları Koruma Derneği'ne ziyaret

Şenol Güneş, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ni ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Hayvanları Koruma Derneği'ne ziyaret
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12 Aralık 2021 20:36
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

Güneş, ziyarette dernek Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ve dernek üyeleriyle bir araya geldi, hayvanların ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Güneş'e ziyareti sırasında Trabzonspor'un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da eşlik etti.


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