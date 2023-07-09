Şenol Güneş'ten Halil'e mesaj: "Beşiktaş büyük fırsat"

Şenol Güneş; Halil Dervişoğlu'na "Yetenekli bir oyuncusun, çok çalışıp yeniden çıkışa geçmen için burası senin için büyük fırsat" dedi. Milli futbolcu, yeni sezonda yardımcılık yapacak Burak Yılmaz'ın gözetiminde olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Halil'e mesaj: 'Beşiktaş büyük fırsat'
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09 Temmuz 2023 10:27
Yeni sezonda alternatifli bir kadro kumak isteyen Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarken genç oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş bizzat istedi.

Yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen 23 yaşındaki futbolcuya en büyük desteği, kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Güneş ve yardımcısı Burak Yılmaz verecek. Brentford'a yaptığı baskıdan sonuç alan genç forvetin temsilcisi, cumartesi son görüşmeleri tamamlamak adına İstanbul'a ayak bastı.

15-20 MİLYON TL ARASINDA BİR ÜCRET ALACAK

Oyuncu tarafı ilk görüşmede 1 milyon Euro civarında maaş talep etti. Beşiktaş ise 15-20 milyon TL arasında bir rakam ile masaya oturdu. Tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Halil'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından siyah-beyazlıların Almanya kampına katılması bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTEDİ

Bu transferi çok isteyen Şenol Güneş'in, Halil'e "Yetenekli bir oyuncusun, çok çalışıp yeniden çıkışa geçmen için Beşiktaş senin için büyük fırsat. Burada tekrar formunu yakala" mesajını ilettiği kaydedildi.

YOL GÖSTERİCİSİ BURAK YILMAZ

Halil'in son iki sezonda yaşadığı düşüşten sonra mental olarak kendisini toparlaması adına milli takımda birlikte forma giydiği ve şimdi hocalığını yapacak olan Burak Yılmaz'ın kendisine yol gösterici olacağı kaydedildi.

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