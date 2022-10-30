Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından sakat futbolcuların durumları için konuştu.



Deneyimli teknik adam, "1 hafta N'Koudou idmana çıkmamıştı. Tayyip Talha ve Josef'in sakatlıkları vardı ama görmek istedim." dedi.



Güneş, bu sezon sakatlığı nedeniyle düzenli olarak forma giyemeyen Ghezzal için, "Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde. 3 maçta da olmayacak. Tedavisi ve çalışması olacak." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Beşiktaş'ta Ümraniyespor karşılaşmasının 82. dakikasında yerini N'Koudou'ya bırakan Josef de Souza, maçın ardından sekerek stadyumdan ayrıldı.





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