Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes'e ültimatom

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes'e hücumda daha fazla katkı yapması için uyarılarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes'e ültimatom
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17 Mart 2023 09:35
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla.

"HÜCUMDA KATKINI YÜKSELT"

Henüz golle tanışamayan Gedson'dan teknik ekibin beklentisi hücumda daha fazla yer alması. Bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuya "Takıma çok ciddi enerji katıyorsun, arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Senin yeteneklerinin herkes farkında. Hücumda da daha etkili bir performans bekliyoruz" mesajını verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Gedson'dan final paslarında daha dikkatli olmasını, rakip ceza sahası çevresine yaklaşarak şut ve gol arayışında bulunmasını istediği belirtildi.

Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı.

 
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