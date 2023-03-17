Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes'e ültimatom

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla.Henüz golle tanışamayan Gedson'dan teknik ekibin beklentisi hücumda daha fazla yer alması. Bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuyamesajını verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Gedson'dan final paslarında daha dikkatli olmasını, rakip ceza sahası çevresine yaklaşarak şut ve gol arayışında bulunmasını istediği belirtildi.Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı.