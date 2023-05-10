Şenol Güneş'ten Gedson'a: 'Bırakmam seni!'





Beşiktaş'ın bu sezon en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan, performansı da her geçen gün artan Gedson Fernandes'in yuvadan uçmaması için Şenol Güneş devrede. Portekizli yıldıza Avrupa'nın birçok takımından teklif geldi. Bunların başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco var. Bundesliga'dan Bayer Leverkusen de Gedson yarışının içinde bulunuyor. İspanyol devi Atletico Madrid yetkilileri de iyi ilişki içinde olduğu Beşiktaşlı yöneticilere, Gedson'u satmak isteyip istemediklerini sordu.Siyah beyazlı idareciler bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e danıştı. Tecrübeli çalıştırıcının cevabı ise net oldu: "Gelecek sezon takımda olmasını istediğim isimlerin başına onu yazdım..." Şenol Güneş'in isteğine rağmen Gedson'un bu ilgiden dolayı kafası karışık. Menajeriyle iletişim hâlinde olan Portekizli yıldızın özellikle Monaco'dan gelen tekliften etkilendiği öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim satışa sıcak bakmasa da genel görüş, yüksek bir teklifin şartları değiştirebileceği yönünde.Benfica'dan geçtiğimiz sezon 6 milyon avro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Gedson'un sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 50 payın Portekiz ekibine ödenmesi yönünde madde bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin bu durumdan dolayı Gedson'un değerini 25 milyon avro seviyesinde belirlediği öğrenildi.