Şenol Güneş'ten Galatasaray'a özel plan!

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun en kritik maçını pazar günü sahasında lider Galatasaray'la oynayacak. Kartal dev maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk umutlarını kalan haftalara taşıyacak. Puan kaybı halinde ise siyah-beyazlıların umutları büyük ölçüde tükenecek.



Teknik Direktör Şenol Güneş zorlu müsabaka öncesi galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Deneyimli hoca, kendi sahalarında güzel futbolla 3 puana ulaşacaklarına inanıyor. Dev maçla ilgili planlarını hazırlayan Şenol Güneş hücum hattına güveniyor. Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Nathan Redmond üçlüsü kritik müsabakada Güneş'in en büyük kozları olacak.



Form grafiğini bir hayli yükselten Aboubakar son 7 maçta 7 gol, 1 asiste imza attı. Trabzonspor maçını sakatlığı yüzünden kaçıran Cenk Tosun'un son 4 maçta 3 gol, 2 asisti bulunuyor. Redmond ise son 5 maçta 4 gol, 3 asistlik harika bir performans sergiledi. Başka bir ifadeyle bu üçlü son 7 maçta 14 gol, 6 asistle takımın hücum yükünü taşıdı.



SALİH'TEN EKSTRA DESTEK



Teknik patron Şenol Güneş; Aboubakar, Cenk ve Redmond'un derbide de kalitelerini sahaya yansıtacaklarına inanıyor.



Hücum hattını bu oyunculardan oluşturacak olan Güneş, Salih Uçan'dan da büyük beklenti içinde. Salih bu sezon 25 lig maçında 3 gol, 7 asiste imza attı.



Şenol Güneş'in yine 11'de forma vereceği tecrübeli futbolcudan fırsat buldukça hücuma katılmasını istediği aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın, Gedson Fernandes'e de ofansif görevler vereceği vurgulandı.







