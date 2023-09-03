Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, EMS Yapı Sivasspor maçından mutlaka galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı hoca bir dizi uyarıda bulundu. Güneş, Kartal'daki ikinci döneminde ilk ve tek yenilgisini Sivas'tan aldı.
SİVAS MAÇININ ÖNEMİ ARTTI
Pendikspor karşısındaki sürpriz puan kaybı nedeniyle Sivas maçının önemi daha da arttı. Deneyimli teknik adam, milli ara öncesinde oynayacakları Sivasspor maçını kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi.
'MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM'
Pendikspor'a karşı hiç hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını hatırlatan Güneş'in, "Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalarak güzel bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz için Sivasspor maçını da mutlaka kazanmamız lazım. Milli araya kazanarak, moralli girelim. Dinamo Kiev maçı ne kadar önemliyse Sivas'la yapacağımız maç da o kadar önemli. Dinamo Kiev'e karşı oynadığımız pozitif futbolu tekrarlarsak hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
BEŞİTKAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
Kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı hoca bir dizi uyarıda bulundu. Güneş, Kartal'daki ikinci döneminde ilk ve tek yenilgisini Sivas'tan aldı.
SİVAS MAÇININ ÖNEMİ ARTTI
Pendikspor karşısındaki sürpriz puan kaybı nedeniyle Sivas maçının önemi daha da arttı. Deneyimli teknik adam, milli ara öncesinde oynayacakları Sivasspor maçını kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi.
'MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM'
Pendikspor'a karşı hiç hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını hatırlatan Güneş'in, "Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalarak güzel bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz için Sivasspor maçını da mutlaka kazanmamız lazım. Milli araya kazanarak, moralli girelim. Dinamo Kiev maçı ne kadar önemliyse Sivas'la yapacağımız maç da o kadar önemli. Dinamo Kiev'e karşı oynadığımız pozitif futbolu tekrarlarsak hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
BEŞİTKAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar