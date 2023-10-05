Şenol Güneş'ten dikkat çeken hareket!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lugano karşılaşması sonrası stadyumdan takım otobüsüyle değil kendi aracıyla ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten dikkat çeken hareket!
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05 Ekim 2023 23:05
Son güncelleme 05 Ekim 2023 23:31
Beşiktaş'ın Lugano'ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'ten dikkat çeken bir hareket geçti.

Deneyimli teknik adam, maçın ardından Tüpraş Stadyumu'ndan takım otobüsüyle değil kendi aracıyla ayrıldı.

"TARAFTAR HAKLI"

Şenol Güneş, maç sonrası basın toplantısında taraftarların eleştirileri için, "Taraftarın tepkisi normal. Beklediği olmayınca eleştiri yapması normal. Olumsuz sonuçların ne taraftar ne başkan ne yönetim istiyor. Transfer olmuş, bitmiştir. Şartlar ne olursa olsun, bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum ama olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum. Taraftarın üzüntülerini anlıyorum, haklılar. Özür diliyorum. Onları üzmek için değil sevindirmek için buradayım. Olmadı." diye konuşmuştu.



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