Şenol Güneş'ten derbiye göre 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.



Güneş, sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ve derbide kırmızı kart gören Welinton Souza'nın yokluğunda Romain Saiss'i kadroya aldı. Tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerken, orta sahada derbinin kahramanı Nathan Redmon'a görev verdi.



Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattını ise Onur Bulut, Omar Colley, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Nathan Redmond'a görev veren Güneş, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.





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