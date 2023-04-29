Şenol Güneş'ten derbide iki isme 'hazır ol' talimatı

Galatasaray maçı hazırlıklarını yüksek tempoda sürdüren Beşiktaş dün şok bir sakatlıkla sarsıldı. Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanda Omay Colley ile Kevin N'Koudou sert bir şekilde çarpıştı.Dizinden sakatlık yaşayan 30 yaşındaki stoper Colley'nin derbide forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan tecrübeli savunmacının kesin durumunun maç günü belli olacağı bildirildi.Siyah-beyazlıların bir diğer stoperi Romain Saiss'in de derbi öncesi hafif sakatlığının devam ettiği ancak Faslı oyuncunun karşılaşmaya yetiştirileceği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş ise Welinton ile Necip Uysal'a 'hazır olun' emri verdi. Beşiktaş'a ara transferde Sampdoria'dan gelen Omar Colley, siyah-beyazlılarda 7 maçta forma şansı buldu. Gambiyalı stoperin performansı Güneş'ten tam not aldı ve Colley kısa süre içerisinde takımın as oyuncuları arasına adını yazdırdı.