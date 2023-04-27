Şenol Güneş'ten derbi mesajı: "Tam saha pres"

Şenol Güneş, ezeli rakibi Galatasaray'ı yıkma planını belirledi. Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı derbide takımına ön tarafta tam saha baskı yaptıracak. Rakip stoperlerin rahat oyun kurmalarına ve ileri çıkmalarına asla izin vermeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten derbi mesajı: 'Tam saha pres'
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27 Nisan 2023 12:01
Beşiktaş'ta gözler, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik bir skorla deviren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni hedefi ise bir diğer ezeli rakibi Galatasaray'ı da mağlup etmek.

Tecrübeli çalıştırıcı, hafta başından bu yana sabah- akşam ara vermeden Galatasaray'ı yenmenin tekniktaktik hesaplarını yapıyor. Bu sezon sarı-kırmızılıların kaybettiği maçları izlen Güneş'e göre, Okan Buruk'un takımının eksiklerinin üzerine gidilerek galibiyet serisi sürdürülecek.

"ÖN TARAFTA BASKI"

Teknik patron Şenol Güneş, Galatasaray'ı yıkma planı oyuncularını şöyle özetledi;

"Rakibimiz sahasından kolay ileri çıkabilen bir ekip. Bunu da iki stoperiyle hızlı bir şekilde yapıyor. Bu maçta onları kendi silahı olan ön alan savunmasıyla vurabiliriz. Rakibin stoperleri, deplasman maçlarında baskı yiyince iyi top kullanamıyorlar. İki stoperin üzerine mutlak baskı yapılacak, rahat oyun kurmalarına ve ileri çıkmalarına izin verilmeyecek." 

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