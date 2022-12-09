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Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye özel ilgi

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, İngiliz yıldız Dele Alli ile özel olarak ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Şenol Güneş'ten Dele Alli'ye özel ilgi
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09 Aralık 2022 13:03
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği isimlerin başında Dele Alli geliyor.

İngiliz yıldız ile ilk geldiğinde bir görüşme yapıp "Sen bana bir adım gelirsen ben sana 2 adım gelirim. Yeter ki sen istekli ol. Çok kaliteli bir oyuncusun" sözleriyle talebesini motive eden usta hoca, dünkü idmanda da Alli'nin üstünde titredi. 

 
 

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