Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği isimlerin başında Dele Alli geliyor.
İngiliz yıldız ile ilk geldiğinde bir görüşme yapıp "Sen bana bir adım gelirsen ben sana 2 adım gelirim. Yeter ki sen istekli ol. Çok kaliteli bir oyuncusun" sözleriyle talebesini motive eden usta hoca, dünkü idmanda da Alli'nin üstünde titredi.
İngiliz yıldız ile ilk geldiğinde bir görüşme yapıp "Sen bana bir adım gelirsen ben sana 2 adım gelirim. Yeter ki sen istekli ol. Çok kaliteli bir oyuncusun" sözleriyle talebesini motive eden usta hoca, dünkü idmanda da Alli'nin üstünde titredi.