Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in özel olarak ilgilendiği isimlerin başında Dele Alli geliyor.İngiliz yıldız ile ilk geldiğinde bir görüşme yapıp "Sen bana bir adım gelirsen ben sana 2 adım gelirim. Yeter ki sen istekli ol. Çok kaliteli bir oyuncusun" sözleriyle talebesini motive eden usta hoca, dünkü idmanda da Alli'nin üstünde titredi.