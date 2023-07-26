Şenol Güneş'ten Ceyhun Kazancı yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Tirana karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
"CEYHUN KAZANCI'YA ÜZÜLDÜM"
Güneş, görevden alınan sportif direktör Ceyhun Kazancı için, "Ceyhun Kazancı ile dün beraberdik. Başkan ile de beraberdik. Zaman zaman bu konuşuluyordu. Ceyhun Bey ile konuştum, epeyi moralsizdi. Hep olumlu düşünüyor, çalışıyordu. Gelmeden önce 5 dakika önce öğrendim. Beklemiyordum. Toplantıya girerken hiç beklemiyordum. Çalışmadığım yerden geldi soru bu. Üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Emeği geçti. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan biri. Gelinen süreç içerisinde koşullar onu olumsuz etkilemiş olabilir. Başkan ile görüştüler. İstifası açıklandı. Kulüp ve Ceyhun Bey açıklar. Ben açıklama yapmayayım." dedi.
"CEYHUN BEY İLE SORUNUM OLAMAZ"
Güneş, ayrıca, "Zaman zaman benim üzerimden spekülasyonlar oluyor. O arkadaşları çağıracağım. Konuşalım yüz yüze, ya ben ya onlar mahcup olacak. Benim de saygı duyduğum insanlar. Benim Ceyhun Bey ile kişisel hiç bir işim, sorunum olmaz. Başkan ile de olmaz. Ben Beşiktaş'ın görevli adamıyım. Yok Ceyhun yok Şenol... Ben teknik adam, o da kulübün çalışan bir adamı. Ayrıntılı konuşuyoruz. O da işi yaparken bilsin durumu, hata yapmayalım. Ceyhun Bey'in bu kadar konuşulmasını anlamadım. Hangi kulüpte menajer bu kadar çok konuşuluyor, bilmiyorum. Bunun üzerinden işi çevirip kaos... Camia içinden adamlar yapamaz bunu. Ben samimiyet ve iyi niyet görmüyorum. Açık açık birkaç tanesini aldım. Anlat bakayım bunlar. Anlattıklarından 1 tanesi doğruysa dediğini yapacağım. Hiç alakası yok, mümkün mü? Aşcıyı, futbolcuyu, güvenliği hiçbir farkımız yok. Hepimiz burada görevliyiz. Suçu yok, hatası varsa başkan değerlendirir. Ben varsa da söylerim, o kadar medeni cesaretim var. O da bana saygılı davranıyor, ben de seviyor sayıyorum. Üzüldüm ama kararına da saygı duyarım. Yaptığı hizmetlere teşekkür ederim. Daha önce de birkaç defa konuşuldu. Yaşı genç, çok daha iyi işler yapacaktır. Keşke ayrılmasaydı. Bunu o arkadaşlara da söylüyorum, buraya gelmiyorlar çünkü." sözlerini sarf etti.
"CEYHUN KAZANCI'YA ÜZÜLDÜM"
Güneş, görevden alınan sportif direktör Ceyhun Kazancı için, "Ceyhun Kazancı ile dün beraberdik. Başkan ile de beraberdik. Zaman zaman bu konuşuluyordu. Ceyhun Bey ile konuştum, epeyi moralsizdi. Hep olumlu düşünüyor, çalışıyordu. Gelmeden önce 5 dakika önce öğrendim. Beklemiyordum. Toplantıya girerken hiç beklemiyordum. Çalışmadığım yerden geldi soru bu. Üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Emeği geçti. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan biri. Gelinen süreç içerisinde koşullar onu olumsuz etkilemiş olabilir. Başkan ile görüştüler. İstifası açıklandı. Kulüp ve Ceyhun Bey açıklar. Ben açıklama yapmayayım." dedi.
"CEYHUN BEY İLE SORUNUM OLAMAZ"
Güneş, ayrıca, "Zaman zaman benim üzerimden spekülasyonlar oluyor. O arkadaşları çağıracağım. Konuşalım yüz yüze, ya ben ya onlar mahcup olacak. Benim de saygı duyduğum insanlar. Benim Ceyhun Bey ile kişisel hiç bir işim, sorunum olmaz. Başkan ile de olmaz. Ben Beşiktaş'ın görevli adamıyım. Yok Ceyhun yok Şenol... Ben teknik adam, o da kulübün çalışan bir adamı. Ayrıntılı konuşuyoruz. O da işi yaparken bilsin durumu, hata yapmayalım. Ceyhun Bey'in bu kadar konuşulmasını anlamadım. Hangi kulüpte menajer bu kadar çok konuşuluyor, bilmiyorum. Bunun üzerinden işi çevirip kaos... Camia içinden adamlar yapamaz bunu. Ben samimiyet ve iyi niyet görmüyorum. Açık açık birkaç tanesini aldım. Anlat bakayım bunlar. Anlattıklarından 1 tanesi doğruysa dediğini yapacağım. Hiç alakası yok, mümkün mü? Aşcıyı, futbolcuyu, güvenliği hiçbir farkımız yok. Hepimiz burada görevliyiz. Suçu yok, hatası varsa başkan değerlendirir. Ben varsa da söylerim, o kadar medeni cesaretim var. O da bana saygılı davranıyor, ben de seviyor sayıyorum. Üzüldüm ama kararına da saygı duyarım. Yaptığı hizmetlere teşekkür ederim. Daha önce de birkaç defa konuşuldu. Yaşı genç, çok daha iyi işler yapacaktır. Keşke ayrılmasaydı. Bunu o arkadaşlara da söylüyorum, buraya gelmiyorlar çünkü." sözlerini sarf etti.