Şenol Güneş'ten Ceyhun Kazancı'ya kritik rapor

Beşiktaş'ta, Şenol Güneş ve yardımcılarının Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmeye devam ettikleri belirlendi. Takım tatilde olmasına rağmen çalışmalara ara vermeyen siyah-beyazlıların tüm maçları izleyerek detaylı analizler yaptığı öğrenildi. Teknik patron Şenol Güneş ve ekibinin yapacağı bu analizlerin ardından transfer için kapsamlı bir yol haritası çizilecek.



Siyah-beyazlılar ilk planda ihtiyaç belirlenen bölgelere takviye yapılması konusunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirecek.



Uzun süredir çok sayıda oyuncuyu yakından takip eden Kazancı, teknik heyetin taleplerine göre transfer konusunda düğmeye basacak. Maç analizlerinin ardından kadrodaki verimsiz bazı oyuncularla yolların ayrılması da planlanıyor. Şenol Güneş'in Antalya'da gerçekleşecek kamptan sonra kadroda düşünmediği oyuncuların isimlerini Ceyhun Kazancı'ya iletmesi bekleniyor.





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