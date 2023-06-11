Şenol Güneş'ten Cenk Tosun talimatı!

Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un tedavi sürecinin en az 2 ay ile 3.5 ay arasında olması beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş sağlık heyetiyle bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten Cenk Tosun talimatı!
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11 Haziran 2023 15:38
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun'un, Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık teknik heyetin keyfini kaçırdı.

Tecrübeli golcünün tedavi sürecinin en az 2 ay ile 3.5 ay arasında olması beklenirken, teknik direktör Şenol Güneş sağlık heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

"TEMMUZ SONUNA MUTLAKA YETİŞTİRİN"

Başarılı çalıştırıcının kulüp doktorlarına ameliyat olmasına gerek görülmeyen Cenk Tosun'la ilgili "Onu Temmuz ayı sonunda oynanacak Avrupa maçlarına mutlaka yetiştirin" talimatı verdiği öğrenildi.  

 
 

 

 

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