Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a özel uyarı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'de forma giymeye başlayan, attığı gollerin yanı sıra oynadığı futbolla da Milli Takım'a kadar yükselen Cenk Tosun, 1 maç sonra formasına yeniden kavuşuyor.Giresunspor mücadelesinde sakatlık yaşayan golcü futbolcu, tedbir amaçlı Trabzonspor maçında forma giymemişti. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Cenk'in Ümraniye maçında kadroda olması bekleniyor. Ancak milli golcü ile ilgili büyük bir endişe var.Giresunspor maçında kasığından sakatlanan milli futbolcu, Beşiktaş'ın 29. haftada Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yapamamıştı. Başarılı futbolcu, deplasmanda oynanacak müsabakada Vincent Aboubakar'la birlikte takımın en önemli hücum silahı olarak görev başında olacak.Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk, Ümraniyespor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.Teknik ekibin bundan dolayı Cenk'i özellikle uyardığı ve kart görecek hareketlerden kaçınmasını istediği belirtildi.