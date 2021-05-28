Þenol Güneþ'ten antrenmanda uyarýlar!

2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takým, 31 Mayýs Pazartesi günü Gine ile Antalya'da oynayacaðý hazýrlýk maçýnýn çalýþmalarýný sürdürdü.



Millilerin kamp yaptýðý Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasýnda teknik direktör Þenol Güneþ yönetimindeki antrenman, basýna açýk gerçekleþtirildi.



A Milli Futbol Takýmý'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldý.



Isýnma ile baþlayan antrenman, istasyon çalýþmasýyla sürdü. Top kapma çalýþmasýnýn ardýndan ise çift kale maç gerçekleþtirildi. Çift kale maçta oyuncular hýrslarýyla dikkati çekti.



Þenol Güneþ'ten uyarýlar



A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, çift kale maç sýrasýnda oyunu sýk sýk durdurarak oyuncularýný uyardý.



Savunmadan çýkma ve rakibe ön alanda baský konusunda oyuncularýna beklentilerini anlatan Güneþ, zaman zaman topu eline alarak da futbolcularýna yapmalarý gerekenleri gösterdi.



Güneþ, özellikle savunmadan çýkarken alanýn geniþletilmesi üzerinde durdu.



A Milli Takým, yarýn akþam saatlerinde yapacaðý antrenmanla Gine maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Çalýþmanýn ilk 15 dakikasý basýna açýk olacak. Antrenman öncesinde Þenol Güneþ ve bir milli futbolcu, basýn toplantýsý düzenleyecek.



