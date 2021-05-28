AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFÝNFransaFRAGallerGALHýrvatistanHIRHollandaHOLÝngiltereINGÝskoçyaÝSKÝspanyaISPÝsveçISVÝsviçreISÇÝtalyaÝTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAÞLAMASINA
012 22 10
KALDI

Þenol Güneþ'ten antrenmanda uyarýlar!

A Milli Takým, 31 Mayýs Pazartesi günü Gine ile oynayacaðý hazýrlýk maçý öncesinde antrenmanlarýný sürdürdü.

Þenol Güneþ'ten antrenmanda uyarýlar!
2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takým, 31 Mayýs Pazartesi günü Gine ile Antalya'da oynayacaðý hazýrlýk maçýnýn çalýþmalarýný sürdürdü.

Millilerin kamp yaptýðý Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasýnda teknik direktör Þenol Güneþ yönetimindeki antrenman, basýna açýk gerçekleþtirildi.

A Milli Futbol Takýmý'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldý.

Isýnma ile baþlayan antrenman, istasyon çalýþmasýyla sürdü. Top kapma çalýþmasýnýn ardýndan ise çift kale maç gerçekleþtirildi. Çift kale maçta oyuncular hýrslarýyla dikkati çekti.

Þenol Güneþ'ten uyarýlar

A Milli Takým Teknik Direktörü Þenol Güneþ, çift kale maç sýrasýnda oyunu sýk sýk durdurarak oyuncularýný uyardý.

Savunmadan çýkma ve rakibe ön alanda baský konusunda oyuncularýna beklentilerini anlatan Güneþ, zaman zaman topu eline alarak da futbolcularýna yapmalarý gerekenleri gösterdi.

Güneþ, özellikle savunmadan çýkarken alanýn geniþletilmesi üzerinde durdu.

A Milli Takým, yarýn akþam saatlerinde yapacaðý antrenmanla Gine maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Çalýþmanýn ilk 15 dakikasý basýna açýk olacak. Antrenman öncesinde Þenol Güneþ ve bir milli futbolcu, basýn toplantýsý düzenleyecek.

S Takýmlar O G B M A Y Av. P
1 Ýtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ýsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Þenol Güneþ'ten antrenmanda uyarýlar!
Altay Bayýndýr: "Hayaller olmazsa olmaz"
Kaan Ayhan: "Kendimi çok þanslý hissediyorum"
Ozan Kabak: "Final hayaliyle uyumak istiyorum"
Mert Günok: "Baþarýlý olacaðýmýza eminim"
Cem Yýlmaz'dan A Milli Takým'a özel gösteri
Ýtalya'dan 7-0'lýk prova
A Milli Takým ilk kez tam kadro çalýþtý
Halil Derviþoðlu: "Þenol Hoca ne derse yaparým"
Altay Bayýndýr'dan sakatlýk açýklamasý; "Ciddi deðil"
Sporx Anasayfasýna Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig Ýngiltere Premier Lig Ýspanya La Liga Ýtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadýnlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Þampiyonasý
Diðer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarýþý
SPORX
Bize Ulaþýn Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarý Çerez Politikalarý Kurumsal
Uygulamalarýmýz
Apple Store Google Play