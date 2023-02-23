Şenol Güneş'ten Antalyaspor maçında Cenk'e özel görev

Liglere verilen aranın ardından 26 Şubat Pazar günü Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u konuk ederek aranın sonuna gelmiş olacak.Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. 14 Şubat'ta oynanması planlanan mücadele bu kez Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle bir kez daha ertelenmişti. Oynanma tarihi 2 defa değişen mücadele, pazar günü oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesi gereğince ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş 5 yeni transferine Antalyaspor karşısında forma şansı veremeyecek.Hafta sonundaki önemli mücadelede yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim görev yapamayacak. Listeye takımdan ayrılan isimler de eklendiğinde özellikle hücum hattında tüm yük, Cenk Tosun'un üzerinde olacak. Ligde çıktığı son 10 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak 9 sayılık katkı yapan Cenk Tosun, kanatlarda görev yapacak; Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'la beraber Antalya karşısına Kara Kartal'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.