Şenol Güneş'ten Alexandru Maxim kararı

Süper Lig'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirve yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ta Trabzonspor deplasmanına büyük önem veriliyor.Teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları kadrodaki eksikleri de göz önünde bulundurarak planlarını hazırlıyor. Siyah-beyazlı teknik ekibin son dönemin formda isimlerinden Alexandru Maxim'i ilk 11'de görevlendirmesi düşünülüyor. Ara transferde geldiği Beşiktaş'ta hep oyuna sonradan dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusunun ilk kez Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Amir Hadziahmetovic'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda böyle bir değişiklik gerçekleşecek.Rumen yıldızın forvet arkasında görev alıp takımın oyun kurucusu rolünü üstlenmesi hedefleniyor. Daha önce Gaziantep'te de bu mevkiide forma giyen 32 yaşındaki futbolcu önemli bir görev üstlenecek. Çok yönlü bir isim olan Maxim'den oyunu yönlendirmesi, 3. bölgede pas akışını sağlaması ve uzaktan şut çekmesi beklenecek.Orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Maxim üçlüsünün oynaması planlanıyor. Yine Cenk Tosun'un sakatlığında da hücum üçlü önem taşıyacak. Kanatlarda yine çıkışa geçen yıldızlar Redmond ve Ghezzal yer alacak. Forvette ise Vincent Aboubakar forma giymeyi sürdürecek.