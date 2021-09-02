Şenol Güneş'ten 2-2 yorumu: 'Büyük bir şans kaçırdık'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90+7'de yediğimiz golle 2-2 berabere kaldığımız Karadağ maçı sonrası açıklamalarda oldu.



Mücadeleyi değerlendiren Şenol Güneş, "Oyunun ilk 5 dakikasında rakip önde bastı ama sonrasında oyun kontrolü hep bizdeydi. Pozisyon üstünlüğümüz de vardı. İlk yarıyı farklı bitirmeliydik. Orada ilk golü yedik. Rakibi ortak ettik. İkinci yarı 15 dakika oyun kontrolü bizde ama sonra düşüşler başladı. Daha iyi paslar için Orkun'u aldık. Rakip uzun toplarla gelmeye çalışıyordu. Okay sakatlanınca Alparslan'ı aldık. Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar. Pozisyonlar bizimdi, bizim gol atmamız gerekiyordu. Futbol şanssızlığı yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık. Üzüntü verici." ifadelerini kullandı.



SON DAKİKADA YENEN GOL



2. golde Altay'ın baraja 4 oyuncu istemesi ama barajda 3 oyuncunun durması üzerine gelen soruya Güneş, "Gol olduktan sonra onu bunu konuşmak doğru değil. 3 tane kısa geldi baraja. Kaleciyle oyuncu arasında bir anlaşmazlık oldu. Aslında bizim barajlarımız bellidir, 3-4-5. Yediğimiz ilk golde o oldu, bu oldu. Konuşulabilir. Kaçırdığımız goller tartışmaya açık ama birine yüklemeyi doğru bulmam. Kazanmamız gereken, ihtiyacımız olan bir maçı berabere bitirmek üzüntü verici." cevabını verdi.



"SON BÖLÜMDE DÜŞÜŞ OLDU"



Değişiklikler konusunda değerlendirme de yapan Güneş, "Sakatlık olmadı ama Kenan çok koştu, tempolu ve iyiydi. Son bölümde düşüş oldu. Krampa ve sakatlığa sebep olabilir. Değişiklikleri sağlıklılar üzerinden yaptık. Bütün oyuncular gayretli ve iyiydi. Okay'ın da sıkıntısı oldu. Bir tek Yusuf'un yerine daha çok pas için Orkun'u koydum. Kenan ve Okay sakatlık sebebiyle çıktı. Kerem girdi. O da elinden geleni verdi. Enes'i de sağ tarafa aldık. Rakip kovalasın, duran toplarda kafaya çıksın diye aldığımız bir oyuncuydu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



