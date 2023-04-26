Şenol Güneş: 'Tek düşüncemiz galibiyet'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş pazar günü Vodafone Park'ta lider Galatasaray'la oynayacakları derbiden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli çalıştırıcı, fair-play ruhu içinde ve pozitif futbol oynayarak dev karşılaşmayı kazanacaklarına inanıyor.



Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyebilecek kritik müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, derbideki tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı teknik adam, "Dostane bir maç olsun, biz kazanalım. Takımdaki hava çok güzel. Bu maçta üç puandan başka bir şey istemem. Ligde 3. sıradayız ve kalan maçlarımızı kazanarak yukarıya çıkmak istiyoruz. Puan hesabı yapmıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. İyi futbol oynayarak maçı kazanmaktan başka kafamızda bir düşünce bulunmuyor" dedi.



'HEP BİRLİKTE SEVİNELİM'



Beşiktaş'ın teknik patronu, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da yenerek taraftarları bir kez daha mutlu etmek istediklerinin de altını çizdi. Vodafone Park'ta iyi bir karneye sahip olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray'a ilk maçta mağlup olmuştuk. Bu kez kendi sahamızda oynayacağız. Maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zaten onların beklentisi de bu yönde. Taraftarımızdan tribünleri doldurup, 90 dakika takımlarına destek vermelerini bekliyoruz. Maç sonunda umarım hep birlikte seviniriz. Galatasaray takımı iyi bir kadroya sahip ve iyi bir hocası var. Onlar da mutlaka kazanmak için ellerinden geleni yapacaktır. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.



VODAFONE PARK'TA 8 MAÇTA 22 PUAN



Kartal bu sezon teknik patron Şenol Güneş yönetiminde Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda çok başarılı bir performans sergiledi. Süper Lig'de 8 maça çıkan siyah-beyazlı takım 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan elde etti. Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1), Alanyaspor (3-0), Ankaragücü (2-1), İstanbulspor (3-1) ve Giresunspor'u (3-1) Dolmabahçe'den eli boş gönderen Beşiktaş sadece erteleme maçında Antalyaspor'a (0-0) puan verdi.







