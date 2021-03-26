Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor! Gözler Norveç maçında

2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda virajını dönen A Milli Takım, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ancak teknik direktör Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına maçın ardından doyasıya sevinmeleri öğüdünde bulundu fakat sınır koydu: "Sadece maç gecesi."Güneş, futbolcularına sadece Norveç maçını değil aynı zamanda Letonya karşılaşmasını da hedef gösterdi.Dünya Kupası hayali için daha yolun başında olduklarını oyuncularına ileten ve kalan iki maçta alınacak 6 puanın tarihi bir başlangıç olacağını da kalın harflerle yazan Güneş, "Artık aklımız Norveç maçında olmalı. Hollanda karşılaşması geride kaldı. Harika oynadık... Güzel sonuç... Şu 3 maçtan alınacak puanlar bizi hedefimizde büyük destek olacak. Eksiklerimiz de var. Onları konuşacağız. Artık Norveç'e bakalım" dedi.Norveç ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, bugün Malaga'da olacak. Maç öncesindeki basın toplantısında bugün karşılaşmanın oynanacağı La Rosaleda Stadyumu'nda 19.30'da Şenol Güneş ile bir oyuncu açıklamalarda bulunacak. Son idman ise TSİ 20.00'de yapılacak.