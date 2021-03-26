Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor! Gözler Norveç maçında

2022 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Hollanda virajını dönen A Milli Takım, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ancak teknik direktör Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına maçın ardından doyasıya sevinmeleri öğüdünde bulundu fakat sınır koydu: "Sadece maç gecesi."
Güneş, futbolcularına sadece Norveç maçını değil aynı zamanda Letonya karşılaşmasını da hedef gösterdi.
Dünya Kupası hayali için daha yolun başında olduklarını oyuncularına ileten ve kalan iki maçta alınacak 6 puanın tarihi bir başlangıç olacağını da kalın harflerle yazan Güneş, "Artık aklımız Norveç maçında olmalı. Hollanda karşılaşması geride kaldı. Harika oynadık... Güzel sonuç... Şu 3 maçtan alınacak puanlar bizi hedefimizde büyük destek olacak. Eksiklerimiz de var. Onları konuşacağız. Artık Norveç'e bakalım" dedi.
GÜNEŞ 19.30'DA BASININ KARŞISINDA
Norveç ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, bugün Malaga'da olacak. Maç öncesindeki basın toplantısında bugün karşılaşmanın oynanacağı La Rosaleda Stadyumu'nda 19.30'da Şenol Güneş ile bir oyuncu açıklamalarda bulunacak. Son idman ise TSİ 20.00'de yapılacak.
Güneş, futbolcularına sadece Norveç maçını değil aynı zamanda Letonya karşılaşmasını da hedef gösterdi.
Dünya Kupası hayali için daha yolun başında olduklarını oyuncularına ileten ve kalan iki maçta alınacak 6 puanın tarihi bir başlangıç olacağını da kalın harflerle yazan Güneş, "Artık aklımız Norveç maçında olmalı. Hollanda karşılaşması geride kaldı. Harika oynadık... Güzel sonuç... Şu 3 maçtan alınacak puanlar bizi hedefimizde büyük destek olacak. Eksiklerimiz de var. Onları konuşacağız. Artık Norveç'e bakalım" dedi.
GÜNEŞ 19.30'DA BASININ KARŞISINDA
Norveç ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, bugün Malaga'da olacak. Maç öncesindeki basın toplantısında bugün karşılaşmanın oynanacağı La Rosaleda Stadyumu'nda 19.30'da Şenol Güneş ile bir oyuncu açıklamalarda bulunacak. Son idman ise TSİ 20.00'de yapılacak.